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Спящий водитель Tesla гнал на автопилоте со скоростью более 100 км/ч
31.12.2022 00:16 Алина Груднева

Спящий водитель Tesla гнал на автопилоте со скоростью более 100 км/ч

В Германии полиция задержала водителя Tesla, включившего автопилот для того, чтобы вздремнуть в пути за рулем.

По данным Autoevolution, спящий автолюбитель гнал по автобану со скоростью более 100 км/ч.

Баварская полиция сообщает, что в ходе дорожной проверки водитель не отреагировал на инструкции. Разбудить его на ходу удалось лишь через 15 минут. 

В ходе проверки было установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. К счастью, никто не пострадал.

 

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