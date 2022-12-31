



Спящий водитель Tesla гнал на автопилоте со скоростью более 100 км/ч

В Германии полиция задержала водителя Tesla, включившего автопилот для того, чтобы вздремнуть в пути за рулем.



По данным Autoevolution, спящий автолюбитель гнал по автобану со скоростью более 100 км/ч.



Баварская полиция сообщает, что в ходе дорожной проверки водитель не отреагировал на инструкции. Разбудить его на ходу удалось лишь через 15 минут.



В ходе проверки было установлено, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. К счастью, никто не пострадал.



