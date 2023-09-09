Спасательная операция в Марокко: следующие 48-72 часа будут критическими
Ближайшие пару дней для поисково-спасательной операции в пострадавшем от землетрясения Марокко будут иметь критическое значение.
Об этом в комментарии телеканалу "Аль-Джазира" рассказала представитель Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца Кэролайн Холт.
"Операция будет сложной. Землетрясение произошло ночью, когда люди спали, потому только утром мы начали видеть последствия. Прямо сейчас и следующие 48-72 часа будут иметь решающее значение с точки зрения поисково-спасательных работ для спасения жизней, а также для обеспечения помощи тем, кто выжил", - сказала она.
А тем временем марокканские войска и службы экстренной помощи пытаются добраться до отдаленных горных деревень, где люди могли оказаться в ловушке. В деревне Мулай Брахим, которая находится недалеко от эпицентра землетрясения, выживших пытаются найти среди обломков разрушенных домов. В деревне создан полевой госпиталь.