



Спасательная операция в Марокко: следующие 48-72 часа будут критическими

Ближайшие пару дней для поисково-спасательной операции в пострадавшем от землетрясения Марокко будут иметь критическое значение.



Об этом в комментарии телеканалу "Аль-Джазира" рассказала представитель Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца Кэролайн Холт.



"Операция будет сложной. Землетрясение произошло ночью, когда люди спали, потому только утром мы начали видеть последствия. Прямо сейчас и следующие 48-72 часа будут иметь решающее значение с точки зрения поисково-спасательных работ для спасения жизней, а также для обеспечения помощи тем, кто выжил", - сказала она.



А тем временем марокканские войска и службы экстренной помощи пытаются добраться до отдаленных горных деревень, где люди могли оказаться в ловушке. В деревне Мулай Брахим, которая находится недалеко от эпицентра землетрясения, выживших пытаются найти среди обломков разрушенных домов. В деревне создан полевой госпиталь.