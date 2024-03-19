



Сорвана попытка атаки на парламент Швеции

В Германии задержали двух человек, подозреваемых в подготовке нападения на парламент Швеции.



Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.



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Уточняется, что двое исламистов планировали напасть на парламент с огнестрельным оружием в рамках мести за бездействие в отношении акций с сожжением Корана. По словам генпрокурора Германии Йенса Роммеля, задержанными оказались афганцы и сторонники террористической организации "Исламское государство – провинция Хорасан".



Их схватили в городе Гера. Подозреваемые предстанут перед судом, где будет решаться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.

