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Сорвана попытка атаки на парламент Швеции
19.03.2024 23:15 Алина Груднева

Сорвана попытка атаки на парламент Швеции

В Германии задержали двух человек, подозреваемых в подготовке нападения на парламент Швеции.

Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

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Уточняется, что двое исламистов планировали напасть на парламент с огнестрельным оружием в рамках мести за бездействие в отношении акций с сожжением Корана.  По словам генпрокурора Германии Йенса Роммеля, задержанными оказались афганцы и сторонники террористической организации "Исламское государство – провинция Хорасан".

Их схватили в городе Гера. Подозреваемые предстанут перед судом, где будет решаться вопрос о продлении срока их содержания под стражей.
 

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