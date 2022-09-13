



Сообщения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном

Ссылаясь на «информированные источники», бакинские СМИ утром 13 сентября сообщают о достижении Азербайджаном и Арменией договорëнности о прекращении огня на границе.



Указывается, что две соседние республики согласились прекратить огонь, начиная с 09.00 (08.00) вторника, однако спорадические обстрелы на границе продолжаются.



Официального подтверждения данной информации ни одна из сторон не представила.



По данным Trend, вооруженные силы Армении сначала нарушили договоренность о прекращении огня, «продолжив провокации», но с 8:15 мск режим прекращения огня был восстановлен. Армения пока официально не комментировала информацию о предполагаемых договоренностях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 11:00 по местному времени (10:00 мск) выступит в парламенте.



По другой версии, соглашение о прекращении огня всупит в силу в 2 часа дня московского времени.





