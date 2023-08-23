



СМИ: "вагнеровцы" экстренно пытаются покинуть Беларусь

В пабликах появилась информацию о том, что бойцов ЧВК "Вагнер" экстренно начали вывозить из Беларуси в Россию.



По слухам, для этого используется борт Ил-76. В украинском Центре нацсопротивления тоже не исключили вероятности того, что "вагнеровцев" будут вывозить на фоне информации о смерти Евгения Пригожина.



"На фоне вероятной смерти Пригожина, его соратники формируют колонны для выезда из лагерей. По данным белорусского подполья, вечером, 23 августа, происходит сворачивание части лагерей "вагнеровцев" в Беларуси", - сказано в сообщении.



Ранее "вагнеровцы" предупредили Кремль о том, что пойдут маршем на Москву, если информация о гибели Пригожина и его правой руки Уткина подтвердится.



А тем временем, "Фонтанка" со ссылкой на источник сообщает о том, что на борту рухнувшего бизнес-джета также должны были находиться оператор Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.