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СМИ: в Германии работают над планом на случай войны
06.06.2024 18:30 Алина Груднева

СМИ: в Германии работают над планом на случай войны

Правительство в Германии работает над планом в рамках подготовки к возможной войне.

Об этом сообщает немецкий таблоид BILD.

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Ранее министр обороны страны Борис Писториус объявил, что необходимо готовиться к войне с Россией до 2029 года. В правительстве представлена "Рамочная директива по общей обороне", в котором приписаны меры во время военного конфликта. 

Они подразумевают размещение войск НАТО на восточный фланг, где будут находиться силы бундесвера. Также директива подразумевает подготовку подвалов и подземных помещений в качестве бункеров, подготовку больниц к наплыву пациентов, нормирование распределения еды и прочее.

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