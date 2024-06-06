



СМИ: в Германии работают над планом на случай войны

Правительство в Германии работает над планом в рамках подготовки к возможной войне.



Об этом сообщает немецкий таблоид BILD.



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Ранее министр обороны страны Борис Писториус объявил, что необходимо готовиться к войне с Россией до 2029 года. В правительстве представлена "Рамочная директива по общей обороне", в котором приписаны меры во время военного конфликта.



Они подразумевают размещение войск НАТО на восточный фланг, где будут находиться силы бундесвера. Также директива подразумевает подготовку подвалов и подземных помещений в качестве бункеров, подготовку больниц к наплыву пациентов, нормирование распределения еды и прочее.