



СМИ: РФ вербует на войну против Украины непальцев

Россия вербует на войну против Украины не только сирийцев, но и непальцев.



По данным CNN, РФ завербовала около 15 тысяч граждан Непала, из которых с войны многие вернулись калеками.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что непальцам обещали 2000 долларов зарплаты в месяц и ускоренный процесс получения гражданства РФ.



"Я пошел в российскую армию не ради удовольствия. У меня не было никаких возможностей для работы в Непале. Но оглядываясь назад, это было неправильное решение. Мы не думали, что нас так быстро отправят на фронт и насколько ужасной будет ситуация", - рассказал доброволец из Непала Рамчандра Хадка, вернувшийся с фронте после ранения.



По его словам, после двух обучения в РФ его отправили в Бахмут, вооружив пистолетом и базовой экипировкой. Теперь о своем решении непалец жалеет.