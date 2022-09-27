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СМИ: Германия знала об атаке на Северный поток-2
27.09.2022 21:39 Алина Груднева

СМИ: Германия знала об атаке на Северный поток-2

Источники Der Spiegel сообщили о возможности атаки на газопровод "Северный поток - 2" несколько недель назад. 

 
Об этом сообщает Reuters.
 
Центральное разведывательное управление США несколько недель назад предупредило Германию об атаках на газопроводы в Балтийском море. 
 
Газета сослалась на анонимные источники, которые сообщили, что правительство Германии получило предупреждение.
 
Источники, якобы, заявили, что правительство ФРГ считает, будто, взрывы трубопроводов является преднамеренными атаками. Пресс-секретарь правительства Германии отказалась от комментариев.

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