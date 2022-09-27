



СМИ: Германия знала об атаке на Северный поток-2

Источники Der Spiegel сообщили о возможности атаки на газопровод "Северный поток - 2" несколько недель назад.

Об этом сообщает Reuters.

Центральное разведывательное управление США несколько недель назад предупредило Германию об атаках на газопроводы в Балтийском море.

Газета сослалась на анонимные источники, которые сообщили, что правительство Германии получило предупреждение.

Источники, якобы, заявили, что правительство ФРГ считает, будто, взрывы трубопроводов является преднамеренными атаками. Пресс-секретарь правительства Германии отказалась от комментариев.