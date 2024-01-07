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Ситуация с отоплением в Подмосковье: лед, гнев и костры на улице
07.01.2024 08:09 Алина Груднева

Ситуация с отоплением в Подмосковье: лед, гнев и костры на улице

Ситуация в Подмосковье с отоплением остается критической, из-за чего продолжает расти недовольство среди местного населения.

В сети показали фото из подмосковного Лыткарино, где подъезды внутри покрылись льдом. 

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В квартирах ситуация не лучше. По словам местных, им приходится жечь костры на улице для того, чтобы согреться, и кипятить воду.

В Подольске ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера в микрорайоне Климовск. По словам главы Подольска Григория Артамонова, в многоквартирных домах уже три дня отопления.

В правительстве московской области обещали устранить последствия аварии к утру, 7 января.

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