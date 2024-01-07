



Ситуация с отоплением в Подмосковье: лед, гнев и костры на улице

Ситуация в Подмосковье с отоплением остается критической, из-за чего продолжает расти недовольство среди местного населения.



В сети показали фото из подмосковного Лыткарино, где подъезды внутри покрылись льдом.



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Подмосковное Лыткарино замерзает -- жители жгут костры у подъездов и грозят восстанием https://t.co/W3nlkGbOo6 — Диалог.UA (@Dialog_UA) January 6, 2024

🇷🇺путинская Россия во всей красе🇷🇺

🔥В Лыткарино Московской области (всего 30 км от столицы‼️) вышла из строя единственная котельная, в результате жители вынуждены жечь дрова у подъездов, чтобы согреться 🔥 pic.twitter.com/ybWAbGDORI — GlobalNews 🍋 (@GlobNews24) January 7, 2024

В квартирах ситуация не лучше. По словам местных, им приходится жечь костры на улице для того, чтобы согреться, и кипятить воду.В Подольске ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера в микрорайоне Климовск. По словам главы Подольска Григория Артамонова, в многоквартирных домах уже три дня отопления.В правительстве московской области обещали устранить последствия аварии к утру, 7 января.