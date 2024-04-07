



Ситуация из-за паводка в Орске ухудшается

К вечеру, 7 апреля, уровень руки Урал возле Оренбурга вырос на 8 сантиметров.



По данным местных властей, до опасного уровня осталось 66 см.



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Ситуация в Орске на фоне паводка ухудшается. В больницах временно прекращено оказание плановой медицинской помощи. По данным минздрава региона, всех таких пациентов будут перенаправлять в Новотроицк и Оренбург.



В самом городе помощь будет оказываться лишь в экстренных и неотложных случаях. По словам министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, в зоне затопления оказались несколько больниц.