



Сирия: Израиль нанес авиаудар по Дамаску

Сирийские СМИ сообщили о том, что израильские войска атаковали с воздуха объекты в районе столицы Сирии - Дамаска.



Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что системы ПВО страны действовали против израильской атаки южнее столицы.



Сирийское телевидение также уведомило об атаке. По информации ТВ, "израильская агрессия" была направлена против целей в районе Дамаска. Утверждается, что жители сирийской столицы слышали взрывы.



Военный источник заявил, что удар был нанесен по району международного аэропорта Дамаска. Чиновник добавил, что аэропорт был поврежден и был закрыт из-за атаки.



По информации сирийского военного источника, в результате авиаудара двое сирийских военных погибли и еще двое получили ранения.