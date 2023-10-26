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Силы США в Ираке вновь подверглись атаке
26.10.2023 21:21 Алина Груднева

Силы США в Ираке вновь подверглись атаке

Вечером, 26 октября, американские военные в Ираке в очередной раз подверглись нападению.

Как известно, атаки совершают проиранские боевики.

По предварительным данным, нападение совершено на американскую военную базу в районе Эрбиля. Подробности выясняются.

На прошлой неделе проиранские боевики неоднократно нападали на американские базы в Ираке. Для атак использовались дроны и ракеты "Катюша". В связи с нападениями, премьер Ирака приказал усилить меры безопасности в районах баз, где размещены силы международной коалиции.

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