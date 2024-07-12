Силы РФ подверглись ряду нападений в Сирии
В Сирии за последние несколько дней произошло несколько нападений на российские силы.
По данным источников сирийской оппозиции, 11 июля на северо-востоке страны в военных РФ было сброшено взрывное устройство.
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Как минимум несколько человек получили ранения. До этого был атакован российский пост радиоэлектронной борьбы.
Еще один инцидент произошел сегодня утром, 12 июля. Россиянин был похищен в районе Даръа на юге Сирии. Его освободили спустя несколько часов.