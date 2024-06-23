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Сигнал бедствия у побережья Йемена: экипаж покинул судно
23.06.2024 17:07 Алина Груднева

Сигнал бедствия у побережья Йемена: экипаж покинул судно

Командир и члены экипажа поврежденного в 98 морских милях от йеменского города Ништун судна были вынуждены эвакуироваться.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на UKMTO.

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Уточняется, что судно начало уходить под воду. Ведется расследование.

Ранее известно, что судно подало сигнал бедствия. До этого сообщалось, что в Красном море хуситы подбили корабль.

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