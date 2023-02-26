



Школа Нью-Йорка подверглась критике из-за вступительных экзаменов на Песах

Hunter College High School, престижная средняя и старшая школа на Манхэттене, добавила вторую дату вступительного экзамена после того, как еврейские родители пожаловались, что экзамен был назначен на канун Песаха.



Средняя школа Hunter College High School, в которой обучаются с седьмого по двенадцатый классы, является желанным местом для многих учащихся Нью-Йорка. Поскольку школа находится в ведении Hunter College, филиала Городского университета Нью-Йорка, посещение школы бесплатное.



Трехчасовой вступительный экзамен в учебное заведение проводится только по приглашению и открыт только для студентов, чьи оценки или баллы на государственных тестах по английскому языку и математике преодолели высокий порог. Школа не принимает никого после седьмого класса, поэтому экзамен – это единственный шанс учеников поступить в Hunter.



Мать одного из претендентов Эрика Рахави рассказала New York Jewish Week что она была встревожена, увидев, что ее сына пригласили на экзамен утром 5 апреля, накануне первого вечера Седера Песаха. Хотя испытание не выпадает на сам праздник, который начинается с заходом солнца, Рахави считает, что школа “должна понимать, что семьи путешествуют, чтобы побыть со своими семьями на каникулах”.



“Я не могу себе представить, что экзамены были запланированы в канун Рождества, когда семьи едут, чтобы побыть друг с другом на праздники”, – комментирует инцидент Эрика Рахави.



В электронном письме, отправленном в приемную комиссию Hunter College High School, Рахави написала, что ее семья планирует отправиться в путешествие 5 апреля, и спросила, предлагает ли школа “альтернативное время для учащихся, отмечающих праздник”.



В результате Hunter College принял решение добавить альтернативную дату для тестов, что отражает растущую чувствительность к религиозным обрядам в школах Нью-Йорка, городе, где евреи составляют более 10% населения. В то же время этот инцидент отражает то, как религиозные еврейские родители до сих пор борются с трудным выбором в отношении соблюдения праздников.



