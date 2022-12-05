



Шесть высокопоставленных врачей арестованы за торговлю рецептами на каннабис

Полиция арестовала шесть высокопоставленных врачей и еще несколько человек по подозрению в незаконной выдаче и торговле лицензиями на использование медицинского каннабиса без медицинской необходимости.



В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые рекламировали в Интернете и Telegram услугу по продаже лицензий, которые поступали к клиентам в течение 24 часов - и без необходимости наличия соответствующей истории болезни.



В ходе расследования также выяснилось, что в нескольких случаях наркодилеры использовали полученные от подозреваемых врачей справки для торговли каннабисом.