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Шесть высокопоставленных врачей арестованы за торговлю рецептами на каннабис
05.12.2022 10:20 Аркадий Бочаровский

Шесть высокопоставленных врачей арестованы за торговлю рецептами на каннабис

Полиция арестовала шесть высокопоставленных врачей и еще несколько человек по подозрению в незаконной выдаче и торговле лицензиями на использование медицинского каннабиса без медицинской необходимости. 

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые рекламировали в Интернете и Telegram услугу по продаже лицензий, которые поступали к клиентам в течение 24 часов - и без необходимости наличия соответствующей истории болезни.

 В ходе расследования также выяснилось, что в нескольких случаях наркодилеры использовали полученные от подозреваемых врачей справки для торговли каннабисом.

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