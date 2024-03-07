



Шарий сообщил о том, что его пытались убить

Вчера Анатолий Шарий сообщил о том, что его и его жену пытались убить. Пророссийский политик, бежавший из Украины чуть ли не через весь европейский континент в поисках убежища, осел в Испании.



Не секрет, что в Испании находят убежище многие ему подобные предатели. Вот и Илья Кива тоже там был… Как-то странно Испания “гостей принимает”. Шарий надеется на испанскую полицию. Но, опять же, Кива тоже на нее надеялся.



Анатолий истерично информировал общественность в своем телеграмме о происходящем, однако, как мы уже и предположили, и как заявил сам потерпевший, “по прошествии пяти часов ни один полицейский не осмотрел автомобиль”.

