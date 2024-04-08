



Сгорела "Катерина Великая" – гордость РФ: в чем уникальность судна

В российском Приморье произошел пожар на уникальном судне "Катерина Великая" проекта IBSV 10022 AH. Корабль, спущенный на воду всего три года назад, считался гордостью Российской Федерации.



Как сообщает Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры, возгорание произошло на Центре судоремонта "Дальзавод" ночью и было ликвидировано.



В результате пожара погиб один человек, еще трое пострадали и были доставлены в больницу. Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия, сообщили в прокуратуре.



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Что известно о корабле

По данным из открытых источников, многофункциональное судно поставок "Катерина Великая" усиленного ледового класса Icebreaker 7 считалось главным в серии из четырех кораблей для нефтяной компании "Роснефть", пишет РБК-Украина.

Оно строилось на судостроительном комплексе "Звезда", и было спроектировано для:

неограниченного района плавания,

перевозки грузов к морским объектам;

ледокольных операций;

контроля ледовой обстановки; спасения; борьбы с внешними пожарами;

сопровождения; ликвидации разливов нефти; буксировки самоподъемных платформ и других крупных объектов;

перевозки контейнеров.

Порт приписки этого судна - Мурманск.

"Катерина Великая" была спущена на воду в декабре 2020 года, событие происходило с пафосом и торжествами в присутствии президента РФ Владимира Путина.