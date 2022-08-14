



Серия фатальных ДТП в Иерусалиме с автобусами китайского производства

В результате нескольких фатальных аварий в районе Иерусалима в конце недели погибли четыре человека.



В одном случае погибли 7-летняя девочка, ее 3-летняя сестра и их беременная мать. Автобус, в кабине которого не было водителя, внезапно поехал и врезался в магазин в квартале Ромема. Водитель в это время выгружал инструменты из багажника, чтобы чинить поломку. Водитель бросился за автобусом и кричал окружающим, пытаясь их предупредить об опасности.



За день до этого автобус компании "Эгед" потерял управление, пробил железное ограждение между полосами дороги, выехал на встречную линию и тротуар, сбил насмерть 70-летнего пешехода и врезался в строящееся здание, что привело к его частичному обрушению. Водитель тяжело ранен.



18 июля автобус компании Афиким перевернулся на шоссе №1. В автобусе находилось более 40 пенсионеров. Только чудом люди отделались легкими ранениями.



Все три автобуса в описанных инцидентах - китайского производства. Еще два года назад водители автобусов предупреждали о низком качестве китайских автобусов и о проблемах с управлением при движении по узким и горным дорогам, сообщает портал walla.