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"Семьи обеспокоены": израильтяне покидают Марокко после землетрясения
13.09.2023 07:23 Алина Груднева

"Семьи обеспокоены": израильтяне покидают Марокко после землетрясения


Спасательная операция в Марокко продолжается, израильтян доставляют в безопасное место, а оттуда они отправляются домой.

МИД идентифицировал всех 479 граждан Израиля, находящихся в Марокко. Их нашли благодаря усилиям сотрудников оперативного штаба министерства иностранных дел и команды посольства в Марокко

Сейчас МИД продолжает следить за каждым израильским гражданином в Марокко. Международный аэропорт в Касабланке работает в обычном режиме без задержек и отмен. Туда и отправляются желающие покинуть страну.

Журналисты The Jerusalem Post поговорили со спасенными и представителями отправленной миссии.  Израильтяне говорят, что их семьи, которые остались дома, обеспокоены. "Правда в том, что был большой страх. Семья, оставшаяся в Израиле, находится под большим давлением, и поэтому я вернусь в Израиль", - призналась израильтянка, которую отправили из Марракеша в безопасное место.

"Я должен был вернуться в четверг, но настроение близко к нулю. После чего-то в этом роде, ясно, что ты хочешь вернуться в свое безопасное место", - отметил еще один израильтянин.

 

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