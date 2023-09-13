



"Семьи обеспокоены": израильтяне покидают Марокко после землетрясения



Спасательная операция в Марокко продолжается, израильтян доставляют в безопасное место, а оттуда они отправляются домой.



МИД идентифицировал всех 479 граждан Израиля, находящихся в Марокко. Их нашли благодаря усилиям сотрудников оперативного штаба министерства иностранных дел и команды посольства в Марокко



Сейчас МИД продолжает следить за каждым израильским гражданином в Марокко. Международный аэропорт в Касабланке работает в обычном режиме без задержек и отмен. Туда и отправляются желающие покинуть страну.



Журналисты The Jerusalem Post поговорили со спасенными и представителями отправленной миссии. Израильтяне говорят, что их семьи, которые остались дома, обеспокоены. "Правда в том, что был большой страх. Семья, оставшаяся в Израиле, находится под большим давлением, и поэтому я вернусь в Израиль", - призналась израильтянка, которую отправили из Марракеша в безопасное место.



"Я должен был вернуться в четверг, но настроение близко к нулю. После чего-то в этом роде, ясно, что ты хочешь вернуться в свое безопасное место", - отметил еще один израильтянин.



