



СБУ ликвидировала сбежавшего в РФ топ-коллаборанта

Служба безопасности Украины ликвидировала Александра Слисаренко, занимавшего высокую "должность" в оккупационной администрации Харьковской области – заместителя председателя.



Как сообщают источники в правоохранительных органах, ликвидация произошла 16 ноября в российском Белгороде – там случился "хлопок" с автомобилем, в котором и ехал "заместитель председателя" оккупационной администрации Харьковской области Александр Слисаренко.



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От полученных в результате взрыва травм он скончался. По информации источников, эта ликвидация военного преступника является делом рук СБУ.







Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником Харьковского антимайдана, а в 2021-2022 годах воевал за "ЛНР" в составе спецподразделения "Рысь".



С лета 2022 года стал "заместителем руководителя" оккупационной администрации Харьковской области по внутренней политике. Он причастен к зверствам россиян на оккупированной территории.



СБУ объявила Слисаренко подозрение в государственной измене, однако он не явился на суд. Поэтому суд сам пришел к нему. О подрыве Слисаренко российские власти молчат и сегодня.

