Самый мощный за 200 лет: Южную Корею накрыл ливень

Мощнейший впервые за последние 200 лет ливень накрыл Южную Корею.



Уже известно как минимум о пяти погибших.



В ряде районов за два дня выпало свыше 10% от среднегодового количества осадков.



Поисково-спасательные работы продолжаются. Известно, что одна из жертв утонула в лифте. Еще одного человека засосало в дренажную трубу.

#Rains pound #SouthKorea causing #landslides, bullet trains slowed and 4 dead

The city of Gunsan received nearly 100mm (4 inches) of rain within an hour early on Wednesday and a number of areas in the central region received precipitation of more than 200mm a day pic.twitter.com/uOE5NYvpFc