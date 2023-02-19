



Самолет с четырьмя людьми на борту исчез с радаров на Филиппинах

Небольшой самолет с четырьмя людьми пропал без вести в субботу после взлета к юго-востоку от филиппинской столицы. В настоящее время ведутся поиски, сообщили представители авиации.



Cessna 340 вылетела из провинции Албай в Манилу с пилотом, членом экипажа и двумя пассажирами в субботу утром, но с тех пор о ней ничего не было слышно, сообщило Управление гражданской авиации Филиппин.



Чиновники авиации не сразу предоставили подробности о людях на борту, но сказали, что филиппинские военно-воздушные силы, береговая охрана и агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий были уведомлены. Их попросили помочь в поисках.



Это второй пропавший самолет меньше чем за месяц. Одномоторный самолет Cessna с шестью людьми на борту пропал 24 января в северной провинции Исабела. По словам официальных лиц, поиски самолета продолжаются до сих пор в зависимости от погоды в отдаленных горных районах Исабелы.

