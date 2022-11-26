



Рухнул главный компьютер Израильских железных дорог. Все поезда отменены



Из-за общенационального сбоя системы сигналов железных дорог вечером в субботу, 26 ноября движение поездов по всей стране было полностью отменено. Первоначально Израильские железные дороги объявили, что время отправления первых поездов будет перенесено примерно на 21:00, а позже было принято решение об их отмене. Ожидается, что движение поездов вернется в нормальное русло завтра.



В заявлении Израильских железных дорог говорится, что в настоящее время инженеры железной дороги работают совместно с экспертами со всего мира, чтобы найти неисправность и устранить ее как можно скорее. На данный момент предполагается, что это не кибер-инцидент. Неисправность системы сигналов привела к краху в работе центрального компьютера, без которого движение поездов невозможно.



Израильские железные дороги заявили, что рекомендуется пользоваться альтернативами общественного транспорта, и что бесплатные автобусы будут курсировать по мере возможности.



Функция системы сигнализации заключается в управлении движением поездов по путям и обеспечении постоянной безопасности движения с помощью компьютеров и программного обеспечения для управления движением, соединенных с техническими компонентами, расположенными рядом с путями и связанными с центром управления поездами.