



Россияне продолжают издеваться над украинским военнопленными. Видео

Российские военные жестко издеваются над украинскими военнопленными, что является нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права.



Новые факты издевательств зафиксированы на Харьковском направлении, где россияне пытаются вести наступательные действия. На обнародованном в сети видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы и имитация расстрела.



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Такое обращение с украинскими военнопленными – "не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов", – заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале, подчеркнув, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.



"Этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией. Обратился с официальными письмами в МККК (Международный комитет Красного Креста – ред.) и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства. Это станет очередным дополнением доказательной базы для будущего трибунала над преступниками", – написал омбудсмен.



Тем временем украинские правоохранители начали производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении, о чем сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в понедельник, 3 июня.



На видео российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения и имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных.



Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя пленных петь гимн СССР.



В прокуратуре подчеркнули, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.



Правоохранители пытаются установить личности потерпевших и военнослужащих РФ. Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны.



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