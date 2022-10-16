



Россия снимает с баз хранения МиГ-29 - аналитики

Россия снимает с баз хранения многоцелевые истребители МиГ-29.



Об этом сообщают аналитики MilitaryAviationInUa, ссылаясь на свежие спутниковые снимки.



На спутниковых снимках за 15 октября видно, что с аэродрома в городе Миллерово вывезли МиГ-29.



Кроме этого, аналитики обратили внимание, что на аэродроме в Курске подчистили стоянку с МиГ-29СМТ, которые были на хранении и не эксплуатировались последние годы.



