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Россия снимает с баз хранения МиГ-29 - аналитики
16.10.2022 23:24 Ольга Белозерова

Россия снимает с баз хранения МиГ-29 - аналитики

Россия снимает с баз хранения многоцелевые истребители МиГ-29.

Об этом сообщают аналитики MilitaryAviationInUa, ссылаясь на свежие спутниковые снимки.

На спутниковых снимках за 15 октября видно, что с аэродрома в городе Миллерово вывезли МиГ-29. 

Кроме этого, аналитики обратили внимание, что на аэродроме в Курске подчистили стоянку с МиГ-29СМТ, которые были на хранении и не эксплуатировались последние годы.

 

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