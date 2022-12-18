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Роскосмосу потребуется около месяца на отправку к МКС корабля-спасателя
18.12.2022 08:04 Аркадий Бочаровский

Роскосмосу потребуется около месяца на отправку к МКС корабля-спасателя


«Роскосмосу» необходимо около месяца на отправку к МКС корабля-спасателя «Союз» взамен повреждённого «Союза МС-22». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию «Союза МС-23» в связи с аварией на «Союзе МС-22» пока не принималось», — цитирует РИА Новости источник.

Отмечается, что в случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца.

В материале также уточняется, что в данный момент на Байконуре находятся корабли «Союз МС-23» и «Союз МС-24».

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» рассказали о ситуации на неисправном корабле «Союз МС-22».

Температура в корабле остаётся в пределах нормы.

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