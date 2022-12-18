



Роскосмосу потребуется около месяца на отправку к МКС корабля-спасателя



«Роскосмосу» необходимо около месяца на отправку к МКС корабля-спасателя «Союз» взамен повреждённого «Союза МС-22». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.



«Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию «Союза МС-23» в связи с аварией на «Союзе МС-22» пока не принималось», — цитирует РИА Новости источник.



Отмечается, что в случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца.



В материале также уточняется, что в данный момент на Байконуре находятся корабли «Союз МС-23» и «Союз МС-24».



Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» рассказали о ситуации на неисправном корабле «Союз МС-22».



Температура в корабле остаётся в пределах нормы.