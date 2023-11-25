



РФ устроила Украине "сознательный террор" – ночью выпустила 75 "шахедов". Детали

Россия ведет война с гражданскими, как и 90 лет назад. Тогда – Голодомор, этой ночью, когда все спят, с гражданскими. Войска РФ в ночь на 25 ноября выпустили рекордное за время полномасштабной войны количество "шахедов" – 75-ть. Главная цель – Киев. К сожалению, не все удалось сбить – "минус" 71. К сожалению, в столице есть разрушения и раненые, среди них – 11-летний ребенок. "Но за все будет ответ, за все будет расплата", – обещают и украинские власти, и украинские военные.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Mignews собрал в одном материале все важные детали этой сложной ночи, которая была рекордной не только по количеству выпущенных "шахедов", но и по длительности тревоги – в Киеве она длилась 6 часов 08 минут.



Зеленский: Это – сознательный террор



Более 70 "шахедов" в ночь на День памяти жертв Голодомора-геноцида. Это – сознательный террор. Руководство России гордится тем, что может убивать, так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку дронов.



Глава государства отметил, что украинские воины сбили большую часть беспилотников. Украина продолжает работать над тем, чтобы объединить мир в защите от российского террора. А страна-террорист должна проиграть и отвечать за содеянное, написал Зеленский.



В свою очередь руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, комментируя ночной обстрел, написал: "Война с гражданскими, как и 90 лет назад. Тогда – Голодомор, сейчас россияне тоже хотели бы, но не смогли. Вот и остается запускать "шахеды" по гражданским, но за все будет ответ, за все будет расплата. Украинская нация есть и будет. Украинское государство будет становиться все сильнее".



Главная цель – Киев



В Киеве и области воздушная тревога продолжалась более 6-ти часов. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы, в частности, в Соломенском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.



По данным киевского городского головы Виталия Кличко, из-за обстрелов пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. У него острая реакция на стресс.



Кроме того, в результате падения обломков в центральной части Киева без света остались 77 домов и 120 учреждений. Причина – обесточивание воздушной линии, сообщили в Минэнерго.



В Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. По предварительным данным, причина – повреждение в результате обстрела. Энергетики обследуют места инцидента. Идут работы по восстановлению.



Президент Латвии встретил рассвет в укрытии



Президент Латвии, который с визитом находится в Украине, сегодня ночью спускался в укрытие. Эдгарс Ринкевичс опубликовал фотографию на своей странице в соцсети X и подписал пост: "25 ноября, 05:10 утра, Киев".



Воздушные силы ВСУ: сбили 71 из 75 запущенных "шахедов"



Войска РФ ночью, 25 ноября, выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили 71 беспилотник. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.



Пуски дронов были из двух направлений: Приморско-Ахтарск и района Курской области. Основное направление удара – Киев.



Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская. Для отражения атаки привлекли зенитные ракетные войска, тактическую авиацию, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.



Большинство дронов сбили в Киевской области. Также в Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.







Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что на севере Украины сбили 55 "шахедов". Из них 28 "приземлили" мобильные огневые группы.



Так, на Сумском направлении уничтожено 7 ударных дронов, на Черниговском – 4, а на Киевском – 17, в небе Днепропетровской области ликвидировано 5 дронов, 2 – в Кировоградской области, по одному – в Николаевской и Черкасской областях.



Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что Киев был основной целью РФ. "Примерно 66 "шахедов" уничтожено Киев и Киевская область. А вот остальные – это те, что подлетали, и по дороге их уничтожали Силы обороны на юге и востоке нашего государства", – сказал Игнат.



Для просмотра фото в большом качестве нажмите 👇

