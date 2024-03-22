



РФ устроила самую масштабную атаку на энергетику: в Украине – частичный блекаут

В ночь на 22 марта войска РФ совершили самую масштабную за последнее время атаку на украинскую энергосистему. В ряде регионов начались перебои с электроснабжением. Эту информацию подтвердил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



По его словам, фиксируются попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая Запорожскую АЭС.



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"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет", – сообщил министр.



Только в Харькове по объектам энергетики российские оккупанты нанесли более 15 ударов. В результате город фактически полностью без света, сообщили в Харьковской областной государственной администрации.



Паблики сообщают о попадании в дамбу ДнепроГЭС. Официального подтверждения пока нет, но есть сообщение от Патрульной полиции о том, что движение по автодорожному переезду плотина Днепровской ГЭС полностью ограничено.



Сообщается о повреждении объектов инфраструктуры в Хмельницком. В городе также повреждены жилые дома. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, - сообщил мэр города.



В нескольких районах Сумской области временно введены графики аварийных отключений электроэнергии. В частности, в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.



Развернуты пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, сообщили в Сумской ОВА.



Все детали и важные подробности ночной атаки РФ на Украину Mignews.ua опубликует в ближайшее время.



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