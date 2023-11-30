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РФ ударила по Новогродовке: прямое попадание в жилой дом. Есть раненые | Фото: фото: Офис генпрокурора Украины
30.11.2023 12:17 Mignews

РФ ударила по Новогродовке: прямое попадание в жилой дом. Есть раненые

Ночью 30 ноября войска РФ нанесли удар по городу Новогродовка Донецкой области. В результате прямого попадания ракеты в трехэтажный жилой дом один из подъездов полностью разрушен. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, среди которых один ребенок. 

"В городе Новогродовке в результате прямого попадания в трехэтажный жилой дом один из подъездов полностью разрушен. Телесные повреждения разной степени тяжести получили еще пятеро жителей - три женщины в возрасте 42, 58, 63 года и 62-летний мужчина", – говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины. 

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Среди раненых – 13-летний мальчик, которого госпитализировали "в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и ушибами".

В результате атаки также были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, административные здания, складские помещения.

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