



РФ ударила по Киеву баллистикой: обломки ракет упали на жилой дом, есть раненые

На рассвете в понедельник, 11 декабря, жителей Киева разбудили громкие взрывы – не менее 10-ти. При этом тревога объявлена не была – звук сирены включился уже после того, как отгремело. В пабликах одни возмутились тем, что система оповещения в очередной раз не сработала, другие причиной называли атаку баллистикой, а потому не смогли вовремя среагировать.



И версию атаку баллистическими ракетами подтвердили в Воздушных силах Украины.



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"Войска РФ ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области РФ. Все ракеты уничтожены!" – говорится в сообщении ВС ВСУ.



Ранее начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко также сообщил, что силы ПВО поразили все вражеские цели, но не уточнял, какого типа были ракеты.



"Сегодня, 11 декабря, ориентировочно в 4:00 нанесен очередной удар ракетами, предварительно, баллистического типа. Силы и средства противовоздушной обороны поразили все вражеские цели) окончательно тип и количество ракет сообщат Воздушные Силы)", – сообщил начальник КМВА Попко и опубликовал фотографии последствий.







В свою очередь киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в некоторые районы жители вызвали медиков, туда же направляются другие экстренные службы.



"Экстренные службы едут по вызову в Голосеевском районе, где, по сообщению людей, обломок ракеты повредил крышу жилого дома. Также есть несколько вызовов медиков в Дарницкий и Шевченковский район. Скорые направляются на места", – сообщил Кличко.



Так, в результате падения обломков ракеты в жилом доме Дарницкого района выбиты стекла, предварительно обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых, сообщили в КМВА.



"В результате атаки врага обломок ракеты повредил недостроенный дом. Пожар там оперативно потушен. Еще один обломок упал на газон. Без пожара. Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада. Обошлось без пожара и повреждений здания", – написал Кличко.



В результате ночной атаки есть пострадавшие.



Четыре человека – все взрослые – пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики оказали им помощь на месте, сообщил Кличко, а в КМГА уточнили данные по пострадавшим.



"Во время отражения ракетного удар по столице произошло падение обломков ракет в Дарницком районе города. Травмы получили четверо жителей Бортничей. Мужчина, 1992 г.р. получил осколочное ранение нижних конечностей. Первая медицинская помощь оказывалась на месте. Три женщины 1963, 1990 и 1992 г.р., у всех острая реакция на стресс, помощь тоже оказывалась на месте", – сообщил Попко.



Что касается Голосеевского района, жители сообщили, что вероятно в результате падения обломков ракеты произошло задымление на крыше жилого дома. Однако эта информация не подтвердилась, сообщил мэр Кличко.



Напомним, первая массированная атака на столицу за последние месяцы была зафиксирована 25 ноября. Тогда войска РФ выпустили по Украине более 70 "Шахедов". Тревога продолжалась около 6 часов.

