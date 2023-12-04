



РФ официально подтвердила гибель генерала Завадского в Украине

В Украине погиб генерал-майор армии РФ Владимир Завадский. Эту информацию в понедельник, 4 декабря, подтвердил губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев в своем Telegram-канале.



"На боевом посту в зоне проведения "спецоперации" (так в России называют агрессивную войну против Украины - ред.) погиб заместитель командующего 14 армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский", - написал Гусев.



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Он уточнил, что до августа 2021 года Завадский командовал 4 гвардейской Кантемировской танковой дивизией, "с которой в Воронежской области налажены давние добрые отношения".



Каких-либо подробностей гибели Завадского губернатор не раскрыл.



Как сообщал Mignews, впервые информация о гибели генерала Завадского появилась 29 ноября. Как сообщали российские "военкоры", он подорвался на мине в Херсонской области.