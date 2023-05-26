



РФ нанесла удар по медучреждению в Днепре: есть погибший и пострадавшие (13:05)

26 мая военные РФ нанесли ракетный удар по Днепру. "Прилетело" в медицинское учреждение. В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшие, среди них дети. Эту информацию подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале, а позже и Президент Украины Владимир Зеленский, констатировав, что "российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным..."



Mignews ведет репортаж из Днепра:



13:05 Под завалами медицинского учреждения в городе Днепр может находиться человек. Сейчас ведется его поиск. Об этом написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.







На момент публикации материала стала известно об одном погибшем, 15 раненных, среди них 2 - дети.







"Среди раненых в Днепре – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Госпитализированы и 11 взрослых. Двое – "тяжелые"", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.





"Спасение пострадавших продолжается. Это предварительные данные о последствиях ракетного удара по Днепру. Два здания пылают... Полсотни спасателей и 17 единиц техники борются с пожаром. Огонь охватил 1 тыс. кв. м пострадавшего медучреждения. Трехэтажка частично разрушена. Все еще борются с огнем и в соседнем здании. Его уже удалось локализовать. Там продолжаются поиски человека, который может находиться под завалами", - написал Лысак.





12:17 "Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется", – написал чиновник, напомнив, что "единственным официальным источником информации является областная военная администрация", и призвал жителей не распространять фейки.







Позже информацию прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.



"Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным... Вечная память погибшему и соболезнования родным. Должны победить этих извергов окончательно и бесповоротно, и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине", – подчеркнул Зеленский.



Глава украинского государства уточнил, что на месте происшествия идет ликвидация последствий обстрела и продолжается операция по спасению пострадавших. Привлечены все необходимые службы.





Ранее местные жители сообщали о взрывах, которые раздавались во время тревоги в Днепропетровской области.



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Напомним, обстреливали оккупанты Днепропетровскую область и ночью. Делали они это с помощью дронов и ракет. В результате атаки в Днепре были повреждены два дома и автомобиль, разрушениям подверглось транспортное предприятие, возгорания возникли на двух частных предприятиях. Из-за вражеских обстрелов пострадал один человек.



Ночью над Днепропетровской областью сбили пять крылатых ракет и шесть "Шахедов".



Всего ночью украинские защитники уничтожили 10 вражеских крылатых ракет, 23 "Шахеда" и два дрона оперативно-тактического уровня.