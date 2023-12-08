



РФ нанесла по Украине массированный удар крылатыми ракетами: детали (09:09)

Рано утром в пятницу, 8 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога: зафиксированы пуски крылатых ракет. Воздушные силы в своем Telegram-канале сообщили о вероятных пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, и попросили не игнорировать сигналы воздушной тревоги.



Находиться в укрытиях попросили жителей: Черкасс и области, Киева и области, Кировоградской области, Чугуевского района Харьковской области, Днепропетровской область. Ракеты шли курсом на Павлоград, возможен предварительный маршрут.



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В Офисе президента также призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Не игнорируйте тревогу, будет работать ПВО против российских ракет", - написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.



09:09 В результате массированного ракетного удара в Павлоградском районе Днепропетровской области один человек погиб, предварительно, четверо пострадавших. Все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека - в тяжелом состоянии, сообщили в Днепропетровской ОВА в Telegram-канале, пообещав все детали сообщить позже.



Напомним, в последний раз россияне атаковали подобными ракетами Украину в ночь на 21 сентября. Они выпустили 43 ракеты. Большинство ракет ВСУ сбили.