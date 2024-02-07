



РФ била по Харькову северокорейскими ракетами, по Киеву – новейшим "Цирконом"

Утром 7 февраля войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову пятью ракетами, две из которых были северокорейского производства.



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"Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, – северокорейского производства. Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны", – рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook и опубликовал фото.



Он уточнил, что по предварительным выводам специалистов, – это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23).







Кроме того, на Харьковщине взрывотехники полиции обезвредили две российские авиабомбы, которые не взорвались. Сообщается, что одна из авиабомб залетела в частный дом, повредила помещение, вылетела через окно и упала во дворе. Другая – упала на поле.



Каждая такая управляемая бомба содержит 250 кг взрывчатого вещества и способна разрушить многоэтажку, добавляют правоохранители.







Тем временем в пабликах появилась информация, что утром по Киеву был нанесен удар новой гиперзвуковой ракетой морского базирования 3М22 "Циркон". На фото четко видна маркировка 3М22.







Как сообщал Mignews, утром в среду, 7 февраля, РФ ударила по Украине 64 ракетами различного типа и дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 44 вражеские цели.



По данным ОГП, российские захватчики нанесли ракетные удары по Харькову из зенитно-ракетных систем С-300, в результате чего были повреждены здания предприятия и пострадали трое работников.

