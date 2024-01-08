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Резиденция экс-премьера Японии сгорела дотла
08.01.2024 17:08 Алина Груднева

Резиденция экс-премьера Японии сгорела дотла

Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки сгорела дотла.

По данным японского телеканала NHK, мощный пожар вспыхнул в центре Токио.

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Пожарная служба получила сообщение о пожаре в районе Бунке около 15:20 по местному времени. Туда были направлены около 20 пожарных машин и других транспортных средств. На тушение ушло более двух часов.

В полиции сообщили, что сообщения о пострадавших не поступала. По предварительным данным, причиной возгорания стала палочка с благовониями.
 

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