



Резиденция экс-премьера Японии сгорела дотла

Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки сгорела дотла.



По данным японского телеканала NHK, мощный пожар вспыхнул в центре Токио.



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Пожарная служба получила сообщение о пожаре в районе Бунке около 15:20 по местному времени. Туда были направлены около 20 пожарных машин и других транспортных средств. На тушение ушло более двух часов.



В полиции сообщили, что сообщения о пострадавших не поступала. По предварительным данным, причиной возгорания стала палочка с благовониями.

