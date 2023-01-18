



Репатриант пытался застрелиться на базе бригады Кфир

В больнице "Хадасса" в Иерусалиме в тяжелом состоянии госпитализирован капрал М. - солдат-одиночка, репатриировавшийся из России и служивший в бригаде Кфир.



Тревожные свидетельства указывают на то, что М. украл оружие и попытался застрелиться - несмотря на то, что он должен был находиться под наблюдением, в рамках "процедуры подозрения на самоубийство". Все это произошло всего за несколько дней до другой катастрофы, случившейся на базе в Иорданской долине: гибели апрала Дениса Зиновьева в результате взрыва гранаты, хранившейся у него в сумке и подобранной на полигоне.





Офицеры военной полиции расследуют подозрение, согласно которому около недели назад два командира должны были следить за солдатом из явного опасения, что он покончит с жизнью. У него отобрали оружие, но, согласно показаниям очевидцев, один из командиров заснул, а второй командир покинул место, где находился солдат.



Боец, психическое состояние которого, как уже говорилось, было тяжелым, воспользовался этим и пошел украсть оружие из соседней роты - той самой, где на этой неделе произошла катастрофа с гранатой. Затем он отправился на учебный пункт боевой подготовки, где выстрелил себе в голову. Пуля, очевидно, попала ему в челюсть, и он потерял много крови, но врачам удалось стабилизировать его состояние, и он был доставлен в больницу. М. перенес несколько операций, и социальные работники находятся у его постели.



Источники, комментирующие детали дела, говорят, что солдат несколько раз требовал психиатрического лечения. В сообщении, размещенном анонимным солдатом в интернете, утверждается, что была предпринята попытка замолчать этот болезненный инцидент.