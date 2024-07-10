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Рейнджеры застрелили крокодила, который убил девочку, купавшуюся в реке
10.07.2024 11:13 MIGnews.com

Рейнджеры застрелили крокодила, который убил девочку, купавшуюся в реке

Рейнджеры в Австралии застрелили крокодила, который, по данным полиции, убил 12-летнюю девочку, когда она купалась в реке.

Крокодил длиной 4,2 метра, обитавший на севере Австралии, был убит. По словам полиции, анализ подтвердил, что именно это животное убило девочку.

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Рейнджеры пытались поймать или застрелить крокодила с тех пор, как на прошлой неделе на девочку напали в Манго-Крик возле Палумпы, общины коренного населения в глубине Северной Территории.

Смерть девочки стала первым смертельным нападением крокодила на Северной территории с 2018 года, когда была убита женщина из числа коренного населения, собиравшая мидии в реке.

Это нападение вновь вызвало дискуссию о том, нужно ли предпринимать дополнительные меры по ограничению популяции крокодилов на Северной территории, где этот охраняемый вид все чаще вторгается в человеческие поселения.
 

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