



Рейнджеры застрелили крокодила, который убил девочку, купавшуюся в реке

Рейнджеры в Австралии застрелили крокодила, который, по данным полиции, убил 12-летнюю девочку, когда она купалась в реке.



Крокодил длиной 4,2 метра, обитавший на севере Австралии, был убит. По словам полиции, анализ подтвердил, что именно это животное убило девочку.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Рейнджеры пытались поймать или застрелить крокодила с тех пор, как на прошлой неделе на девочку напали в Манго-Крик возле Палумпы, общины коренного населения в глубине Северной Территории.



Смерть девочки стала первым смертельным нападением крокодила на Северной территории с 2018 года, когда была убита женщина из числа коренного населения, собиравшая мидии в реке.



Это нападение вновь вызвало дискуссию о том, нужно ли предпринимать дополнительные меры по ограничению популяции крокодилов на Северной территории, где этот охраняемый вид все чаще вторгается в человеческие поселения.

