



Раввин заподозрен в сексуальных преступлениях в отношении учеников

Арестован 38-летний раввин из Бейт-Шемеша по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении своих учеников и учениц во время работы директором школы в Москве.

Об этом сообщает Ynet.

По словам его адвоката, речь идет о заговоре против раввина. Он призвал запретить публикацию имени его подзащитного, поскольку это нанесет вред его семье. Полиция против таких требований возражала.

Также адвокат отметил, что заявитель распространил видео, чтобы опорочить имя подозреваемого. Окружной суд Иерусалима продлил срок его содержания под стражей на пять дней.