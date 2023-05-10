



Расстрел в синагоге на Джерба. Подробности

Двое посетителей, охранник и напавший на них человек были убиты возле синагоги на тунисском острове Джерба, куда ежегодно приезжают сотни евреев из Европы и Израиля во время ежегодного паломничества.



Джерба ​​— место отдыха у побережья южного Туниса, в 500 км от столицы Туниса — является домом для старейшей синагоги Африки, и ежегодное паломничество находится под усиленной охраной с тех пор, как "Аль-Каида" совершила нападение на иудейскую святыню в 2002 году, взорвав бомбу, заложенную в грузовик. В результате того теракта погиб 21 западный турист.



Нападение во вторник было организовано охранником, связанным с военно-морским центром Национальной гвардии Туниса в городе Агир на Джербе, который сначала выстрелил из своего оружия в коллегу и забрал его боеприпасы, а затем направился к синагоге, сообщили в полиции.



Нападавший открыл беспорядочный огонь по подразделениям охраны, расположенным возле синагоги, убив двух посетителей и сотрудника охраны, а также ранив пятерых охранников и четырех посетителей.



После этого силы безопасности застрелили нападавшего, сообщили в МВД. По данным министерства, среди раненых шесть сотрудников сил безопасности и четыре гражданских лица.



Министерство иностранных дел Туниса заявило, что один из убитых посетителей был французом, а другой - тунисцем.



По словам организаторов, более 5000 верующих евреев, в основном из-за рубежа, приняли участие в этом году в паломничестве на Джербе, которое возобновилось в 2022 году после двух лет приостановки из-за пандемии.