



Ракетная атака РФ по Львову и Днепру: есть погибшие и раненые

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетной атаки на Львов утром 29 декабря есть погибший и пострадавшие.



"Львов. Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых. Информация дополняется", - говорится в сообщении.



Через некоторое время мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что количество раненых возросло до восьми человек.



Сообщается также, что в одном из лицеев города начался пожар, вероятно - из-за падения обломков ракеты.



По словам мэра города Андрея Садового, о последствиях атаки "шахедами" на Львов на рассвете 29 декабря.



По предварительной информации, более 10 "шахедов" атаковали Львовщину. Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб. Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей. Информации о жертвах нет, - говорится в сообщении.



В Днепре в результате российской атаки на город есть пострадавшие и погибшие. Об этом утром 29 декабря сообщил мэр города Борис Филатов.



Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА.



"Простите, но подробностей не будет, потому что как вы знаете, в случаях обстрелов, я никогда и ничего не комментирую до заявления руководителя области Сергея Лысака. Сохраняем спокойствие и информационную гигиену", - написал Филатов.



Мониторинговые паблики пишут о повреждении роддома, но официальной информации пока нет.

