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Пять человек осуждены за убийство кандидата в президенты Эквадора
14.07.2024 00:30 MIGnews.com

Пять человек осуждены за убийство кандидата в президенты Эквадора

Пять человек, связанных с одной из крупнейших преступных группировок Эквадора, были заключены в тюрьму за убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио в прошлом году.

Вильявисенсио, член национальной ассамблеи страны и бывший журналист, был застрелен, когда покидал предвыборный митинг в столице Кито в августе прошлого года.

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Карлос Ангуло, предполагаемый лидер банды Лос Лобос, и Лаура Кастилья были приговорены к 34 годам и восьми месяцам тюремного заключения за организацию убийства.

Двое мужчин и женщина были приговорены судом Кито к 12 годам лишения свободы за помощь в нападении.
 

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