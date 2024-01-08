



Путешествие из Самары в Питер при температуре “- 30 С”

Поезд № 047 сообщением Самара — Санкт-Петербург пронесся “с ветерком” по замерзшей России. При температуре “ - 30” снаружи, внутри вагонов не было отопления.



Пассажирам вагона №15, в том числе пожилым и детям, приходилось согреваться в пуховиках и подручных вещах, но это, по их словам, не помогало. Люди ехали ночь в сидячем вагоне.

Пассажиры поезда до Петербурга ночь ехали в сидячем вагоне без отопления в -30°.

Рейс 047М отправился из Самары.

Все это время пассажирам вагона №15, в том числе пожилым и детям, приходилось согреваться в пуховиках и подручных вещах, но это, по их словам, не помогало. 🥶 pic.twitter.com/2WMcY7U8o1 — ARSEN (@Ars7513) January 7, 2024

Что интересно, в качестве компенсации начислят по 7 тыс. баллов "РЖД Бонус". Потратить их можно будет на поездку в этом же поезде.