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Путешествие из Самары в Питер при температуре “- 30 С”
08.01.2024 14:23 MIGnews.com

Путешествие из Самары в Питер при температуре “- 30 С”

Поезд № 047 сообщением Самара — Санкт-Петербург пронесся “с ветерком” по замерзшей России. При температуре “ - 30” снаружи, внутри вагонов не было отопления. 

Пассажирам вагона №15, в том числе пожилым и детям, приходилось согреваться в пуховиках и подручных вещах, но это, по их словам, не помогало. Люди ехали ночь в сидячем вагоне.


Что интересно, в качестве компенсации начислят по 7 тыс. баллов "РЖД Бонус". Потратить их можно будет на поездку в этом же поезде.

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