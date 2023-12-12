



Провалилась вербовка тайваньского летчика Китаем

В Тайване задержали пилота вертолета CH-47 Chinook. Выяснилось, что военный собирался переправиться вместе с машиной на сторону Китая, за что ему была обещана награда в 15 млн долларов, а также безопасная эвакуация его семьи.



Об этом сообщает The War Zone.



Дело вскрылось еще в августе, сейчас же Верховный суд Тайваня обнародовал обвинительный акт пилоту, который оказывается дослужился до чина подполковника армии Китайской Республики. Наблюдение за ним, а также за некоторыми другими шпионами велось еще с весны.

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Китайцы могли бы использовать американский вертолет для обратного инжиниринга. CH-47 Chinook является довольно старой машиной, поэтому для КНР это было бы привлекательным вариантом для реинжиниринга.



