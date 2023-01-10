Протесты против Нетаниягу: арестован пытавшийся наехать на демонстрантов
Полиция 10 января арестовала водителя, пытавшегося наехать на демонстрантов, которые вышли на акцию протеста против правовой реформы в Беэр-Шеве.
В результате инцидента, никто не пострадал.
Один из протестующих рассказал, что водитель кричал на демонстрантов: "Анархисты, вы разрушили государство".
"Мы стояли на велосипедной дорожке, и вдруг машина повернула налево, и водитель начал кричать на нас: "Левые анархисты, пошли вон". Я помахал израильским флагом, подала ему сигнал, чтобы он уезжал, и он подъехал к тротуару. Я постучал по его машине, чтобы он остановился, а он подошел и закричал: "Что вы нападаете?», затем они поймали его и полиция его забрала", - сказал еще один демонстрант.
По данным полиции, что 26-летний мужчина был доставлен на допрос. Он предстанет перед судом, где будет решаться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.
Ранее лидер оппозиции Яир Лапид предупреждал, что "подстрекательство" нового правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу, "закончится кровью".
אירוע חריג במהלך הפגנת הסטודנטים בבאר שבע נגד הממשלה: נהג רכב עלה על המדרכה בסמוך למפגינים בצורה מסוכנת, לדבריהם הוא צעק להם "אנרכיסטים" ו-"ניסה לדרוס אותם" - הוא מנגד טוען שזאת לא הייתה כוונתו. המשטרה עצרה אותו. pic.twitter.com/qhjAO7ahTF— ארנולד נטייב (@ArnoldNataev) January 10, 2023