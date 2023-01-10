



Протесты против Нетаниягу: арестован пытавшийся наехать на демонстрантов

Полиция 10 января арестовала водителя, пытавшегося наехать на демонстрантов, которые вышли на акцию протеста против правовой реформы в Беэр-Шеве.



В результате инцидента, никто не пострадал.



Один из протестующих рассказал, что водитель кричал на демонстрантов: "Анархисты, вы разрушили государство".



"Мы стояли на велосипедной дорожке, и вдруг машина повернула налево, и водитель начал кричать на нас: "Левые анархисты, пошли вон". Я помахал израильским флагом, подала ему сигнал, чтобы он уезжал, и он подъехал к тротуару. Я постучал по его машине, чтобы он остановился, а он подошел и закричал: "Что вы нападаете?», затем они поймали его и полиция его забрала", - сказал еще один демонстрант.



По данным полиции, что 26-летний мужчина был доставлен на допрос. Он предстанет перед судом, где будет решаться вопрос о продлении срока его содержания под стражей.



Ранее лидер оппозиции Яир Лапид предупреждал, что "подстрекательство" нового правительства, возглавляемого Биньямином Нетаниягу, "закончится кровью".