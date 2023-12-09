Пропалестинский марш в Лондоне: минимум 13 арестованных
В Лондоне прошел пропалестинский марш, где были арестованы минимум 13 человек.
По данным Sky News, на акции протеста призывали к прекращению огня в Газе.
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По данным британской полиции, нарушители порядка сделали оскорбительные надписи на плакатах, а также осуществили другие правонарушения, в том числе, имели при себе наркотики.
Wow. This is London right now.— sarah (@sahouraxo) December 9, 2023
Absolutely MASSIVE protest in support of Palestine.
🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/cZQYg3GcpQ
Thank you, London!— sarah (@sahouraxo) December 9, 2023
🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/XWQTqERbIc