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Пропалестинский марш в Лондоне: минимум 13 арестованных
09.12.2023 21:27 Алина Груднева

Пропалестинский марш в Лондоне: минимум 13 арестованных

В Лондоне прошел пропалестинский марш, где были арестованы минимум 13 человек.

По данным Sky News, на акции протеста призывали к прекращению огня в Газе.

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По данным британской полиции, нарушители порядка сделали оскорбительные надписи на плакатах, а также осуществили другие правонарушения, в том числе, имели при себе наркотики.

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