Пропалестинский марш в Лондоне: минимум 13 арестованных

В Лондоне прошел пропалестинский марш, где были арестованы минимум 13 человек.



По данным Sky News, на акции протеста призывали к прекращению огня в Газе.



По данным британской полиции, нарушители порядка сделали оскорбительные надписи на плакатах, а также осуществили другие правонарушения, в том числе, имели при себе наркотики.

