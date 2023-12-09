



Пропалестинский марш в Лондоне: минимум 13 арестованных

В Лондоне прошел пропалестинский марш, где были арестованы минимум 13 человек.



По данным Sky News, на акции протеста призывали к прекращению огня в Газе.



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По данным британской полиции, нарушители порядка сделали оскорбительные надписи на плакатах, а также осуществили другие правонарушения, в том числе, имели при себе наркотики.