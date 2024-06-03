Пропалестинские демонстранты сорвали заседание по климату в Германии
Боннская конференция по изменению климата была приостановлена из-за пропалестинских демонстрантов.
Об этом сообщила местная полиция.
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Демонстранты прорвались на сцену, чтобы провести акцию протеста против войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.
Они размахивали палестинскими флагами и держали плакаты, надписи на которых гласили о том, что в Газе совершается "геноцид".
Pro-Palestine activists break up UN climate conference in Germany— War Watch (@WarWatchs) June 3, 2024
The protestors crashed the stage in Bonn with Palestine flags and a banner reading: “No business as usual during a genocide”. pic.twitter.com/gvC4F51bnd