Пропалестинские демонстранты сорвали заседание по климату в Германии

Боннская конференция по изменению климата была приостановлена из-за пропалестинских демонстрантов.



Об этом сообщила местная полиция.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Демонстранты прорвались на сцену, чтобы провести акцию протеста против войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.



Они размахивали палестинскими флагами и держали плакаты, надписи на которых гласили о том, что в Газе совершается "геноцид".

Pro-Palestine activists break up UN climate conference in Germany



The protestors crashed the stage in Bonn with Palestine flags and a banner reading: “No business as usual during a genocide”. pic.twitter.com/gvC4F51bnd