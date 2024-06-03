Новости » Происшествия
Пропалестинские демонстранты сорвали заседание по климату в Германии
03.06.2024 16:55 Алина Груднева

Пропалестинские демонстранты сорвали заседание по климату в Германии

Боннская конференция по изменению климата была приостановлена из-за пропалестинских демонстрантов.

Об этом сообщила местная полиция.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Демонстранты прорвались на сцену, чтобы провести акцию протеста против войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.

Они размахивали палестинскими флагами и держали плакаты, надписи на которых гласили о том, что в Газе совершается "геноцид".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы