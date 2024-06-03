



Пропалестинские демонстранты сорвали заседание по климату в Германии

Боннская конференция по изменению климата была приостановлена из-за пропалестинских демонстрантов.



Об этом сообщила местная полиция.



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Демонстранты прорвались на сцену, чтобы провести акцию протеста против войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.



Они размахивали палестинскими флагами и держали плакаты, надписи на которых гласили о том, что в Газе совершается "геноцид".