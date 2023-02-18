Новости » Происшествия
Продолжаются ЧП на предприятиях России: масштабный пожар на химзаводе
18.02.2023 08:05 Евгения Маркова

Продолжаются ЧП на предприятиях России: масштабный пожар на химзаводе

Вечером 17 февраля в российском городе Уфа на химическом заводе вспыхнул пожар, сообщают росСМИ.

Огонь охватил складские помещения химзавода, который принадлежит компании "Крезол".

Пожару присвоили вторую категорию. К тушению привлекли 16 единиц техники.

Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет. Работники завода смогли эвакуироваться самостоятельно.

"Крезол" – крупнейший российский производитель и поставщик химических реагентов и лабораторного оборудования. Компания также занимается созданием буровых реагентов для глушения скважин и производством химреагентов, которые повышают нефтеотдачу пластов.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы