



Продолжаются ЧП на предприятиях России: масштабный пожар на химзаводе

Вечером 17 февраля в российском городе Уфа на химическом заводе вспыхнул пожар, сообщают росСМИ.



Огонь охватил складские помещения химзавода, который принадлежит компании "Крезол".



Пожару присвоили вторую категорию. К тушению привлекли 16 единиц техники.



Сообщается, что пострадавших в результате пожара нет. Работники завода смогли эвакуироваться самостоятельно.



"Крезол" – крупнейший российский производитель и поставщик химических реагентов и лабораторного оборудования. Компания также занимается созданием буровых реагентов для глушения скважин и производством химреагентов, которые повышают нефтеотдачу пластов.



