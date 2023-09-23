



Пришлось возвращать самолет: Пассажира с инвалидностью забыли в аэропорту

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair пришлось развернуть из-за пассажира с инвалидностью, которого забыли в аэропорту. Борт, следовавший из французского Бордо в шотландский Эдинбург вечером во вторник, 19 сентября, уже находился на взлетной полосе, но ему пришлось вернуться к терминалу.



Причиной стало упущение сотрудников, забывших дождаться посадки мужчины на коляске, который заплатил за дополнительные услуги для пассажиров с ограниченными возможностями. Этот инцидент вызвал задержку полета более чем на два часа.



"В начале и конце полета пилот просил прощения", – сообщили очевидцы. “Командир экипажа объяснил произошедшее перегруженностью аэропорта”.



“Неприемлемо, что аэропорт Бордо допускает такие ошибки с пассажирами, требующими особой заботы. Мы сделаем все возможное, чтобы такого не произошло в будущем”, – отреагировали представившие авиакомпании.