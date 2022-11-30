



Прибило к берегу: израильтяне утащили с пляжей гашиша на миллионы шекелей

В конце недели на фоне штормовой погоды на берега Израиля были вымыты упаковки с десятками килограммов гашиша.



Граждане, пришедшие на пляжи по всему Израилю последние выходные, утащили домой редкостные “сувениры”: гашиш стоимостью в миллионы шекелей.



Как стало известно порталу "Мако", на пляжах в Нагарии, Акко, Хайфе, Зихрон Яаков, Гааш, Тель-Авиве и, возможно, на других пляжах были выброшены сотни упаковок гашиша общей стоимостью около 200 миллионов шекелей.



Некоторые граждане, находившиеся на пляжах для купания, позвонили в полицию и сообщили о пакетах, предполагая, что это - взрывные устройства.



Но были и другие. "На пляже в Тель-Авиве были некоторые, которые открыли пакеты, в которые были завернут наркотик, поняли, что это гашиш, и положили его в свои сумки до приезда полиции", - говорит житель Тель-Авива Моти. Есть подозрение, что речь идет об огромной контрабандой партии, порядка тонны гашиша, которую разметало штормом и вынесло на пляжи.





"По нашей оценке, на пляжи было выброшено очень большое количество упаковок гашиша, и, вероятно, несколько десятков исчезли в руках купальщиков и посетителей пляжа, которые поняли, что это гашиш, стоящий больших денег", - говорит офицер полиции, - "По моим оценкам, после того, как мы обыскали пляжи и не больше ничего не нашли в течение ночи еще больше упаковок было вымыто на берег. Их забрали гражданские лица или криминальные элементы".